Wanda Nara alle prese con la maschera facciale: ma sfoggia anche un décolleté da urlo (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo anno di Wanda Nara comincia con la cura del proprio corpo. La showgirl e moglie di Mauro Icardi, infatti, ha voluto portare i propri fan nel suo momento di cura della pelle, mostrando loro la maschera facciale che era intenta a fare. Il tutto, però, sfoggiando il suo consueto décolleté da urlo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJhRzsAhSHp/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo anno dicomincia con la cura del proprio corpo. La showgirl e moglie di Mauro Icardi, infatti, ha voluto portare i propri fan nel suo momento di cura della pelle, mostrando loro lache era intenta a fare. Il tutto, però,ndo il suo consuetoda.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJhRzsAhSHp/" Golssip.

