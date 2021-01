VIDEO Valentino Rossi si presenta in Yamaha Petronas: “Non vedo l’ora di scendere in pista”. Nuova avventura per il Dottorre (Di sabato 2 gennaio 2021) Valentino Rossi ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Yamaha Petronas. Il 2021 è incominciato e il centauro di Tavullia è entrato a fare parte della scuderia satellite di Iwata, lasciando così il team ufficiale della casa giapponese. Il nove volte Campione del Mondo ha fatto la sua prima uscita pubblica con i nuovi colori, pubblicando un VIDEO in cui indossa la felpa con i colori dello sponsor principale e in testa il suo cappellino col numero 46. In attesa di vedeer come il giallo, suo tradizionale colore, riuscirà ad armonizzarsi col nero e col verde che distinguono la Petronas. Il Dottore si è presentato con queste parole: “Sono molto entusiasta di far parte di Petronas Yamaha SRT per il 2021. Ho visto cosa ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)ha ufficialmente iniziato la suain. Il 2021 è incominciato e il centauro di Tavullia è entrato a fare parte della scuderia satellite di Iwata, lasciando così il team ufficiale della casa giapponese. Il nove volte Campione del Mondo ha fatto la sua prima uscita pubblica con i nuovi colori, pubblicando unin cui indossa la felpa con i colori dello sponsor principale e in testa il suo cappellino col numero 46. In attesa di vedeer come il giallo, suo tradizionale colore, riuscirà ad armonizzarsi col nero e col verde che distinguono la. Il Dottore si èto con queste parole: “Sono molto entusiasta di far parte diSRT per il 2021. Ho visto cosa ...

