VIDEO / Vacanze in Argentina finite: Wanda Nara e i suoi tornano a casa tra le lacrime (Di sabato 2 gennaio 2021) Per Wanda Nara e la truppa Icardi Vacanze di Natale in Argentina. La show-girl ha trascorso il momento di pausa con la sua famiglia e al momento di salutare sua mamma e sua sorella è scoppiata in lacrime, come lei stessa ha mostrato sui social. Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 2 gennaio 2021) Pere la truppa Icardidi Natale in. La show-girl ha trascorso il momento di pausa con la sua famiglia e al momento di salutare sua mamma e sua sorella è scoppiata in, come lei stessa ha mostrato sui social. Golssip.

Deddinx : Grazie IPhone, un video sulle vacanze del 2017 in cui ero felice, in forma e in Grecia era proprio ciò di cui avevo… - DELILAH42815874 : RT @Chopin_Hauer_: Ho visto il video dei festeggiamenti nel resort sul Garda. Il grottesco di questa gente è che si crede avanti e festeggi… - Me__medesimo : RT @Chopin_Hauer_: Ho visto il video dei festeggiamenti nel resort sul Garda. Il grottesco di questa gente è che si crede avanti e festeggi… - soulsswimming : RT @Chopin_Hauer_: Ho visto il video dei festeggiamenti nel resort sul Garda. Il grottesco di questa gente è che si crede avanti e festeggi… - balda1969 : RT @Chopin_Hauer_: Ho visto il video dei festeggiamenti nel resort sul Garda. Il grottesco di questa gente è che si crede avanti e festeggi… -