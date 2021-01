VIDEO / Sonia Isaza, tra musica e allenamento: lady Vidal in forma spettacolare (Di sabato 2 gennaio 2021) Sonia Isaza, tra musica e sforzo. A ritmo bailado, la moglie del centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ha ripreso il suo allenamento a gambe e addominali. Perché non c'è tempo per sedersi, soprattutto dopo le vacanze natalizie, e tenersi in forma è uno dei comandamenti della bella Sonia. Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 2 gennaio 2021), trae sforzo. A ritmo bailado, la moglie del centrocampista dell'Inter Arturoha ripreso il suoa gambe e addominali. Perché non c'è tempo per sedersi, soprattutto dopo le vacanze natalizie, e tenersi inè uno dei comandamenti della bella. Golssip.

Tg3web : Per la prima volta è una donna la voce narrante di Pierino e il lupo. Protagonista del concerto in streaming del Te… - ardillaslovers : RT @rosmellomood: RAGA MA SONIA CHE PARLA DI QUEI FAMOSI RUMORI AHAH PALESE CHE HA VISTO QUALCOSA MA NON VUOLE DIRLO STO MALE ??. #rosmello… - FedeCapiotto : RT @rosmellomood: RAGA MA SONIA CHE PARLA DI QUEI FAMOSI RUMORI AHAH PALESE CHE HA VISTO QUALCOSA MA NON VUOLE DIRLO STO MALE ??. #rosmello… - sonia_star : UILDMnazionale: ?? Inizia il 2021 con una buona azione! Aiuta chi ha una #distrofia muscolare a essere protagonist… - pispaspus : RT @zeyas86993348: Sonia parla della notte del 27 dicembre e dei rumori di Dayane e Rosalinda Poi dice che secondo lei potrebbe vincere R a… -