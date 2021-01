VIDEO / Lite tra la mamma di Zaniolo e Parpiglia: “Si vergogni! C’è una gravidanza di mezzo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Volano gli stracci a Radio Radio. Il duro confronto è andato in scena tra il giornalista Gabriele Parpiglia e la madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. L'argomento della discussione la rottura tra il centrocampista della Roma e l'ex fidanzata Sara, ora incinta. Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 2 gennaio 2021) Volano gli stracci a Radio Radio. Il duro confronto è andato in scena tra il giornalista Gabrielee la madre di Nicolò, Francesca Costa. L'argomento della discussione la rottura tra il centrocampista della Roma e l'ex fidanzata Sara, ora incinta. Golssip.

LoryBorre98 : RT @uncledrew_5: ??FINE THREAD LITIGATE DI TOMMASO E FRANCESCO ?? Concludiamo in bellezza il thread con la loro prima lite... che in realtà… - Gazzetta_it : VIDEO 'Si vergogni': la lite in diretta tra #Parpiglia e la mamma di #Zaniolo - amikim611 : RT @uncledrew_5: ??FINE THREAD LITIGATE DI TOMMASO E FRANCESCO ?? Concludiamo in bellezza il thread con la loro prima lite... che in realtà… - aurora26010 : RT @uncledrew_5: ??FINE THREAD LITIGATE DI TOMMASO E FRANCESCO ?? Concludiamo in bellezza il thread con la loro prima lite... che in realtà… - GagaGurlxo : RT @uncledrew_5: ??FINE THREAD LITIGATE DI TOMMASO E FRANCESCO ?? Concludiamo in bellezza il thread con la loro prima lite... che in realtà… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lite ADRANO. LITE TRA PARENTI. DENUNCIATI DUE FRATELLI - TVA Tele Video Adrano Tele Video Adrano VIDEO / Lite tra la mamma di Zaniolo e Parpiglia: “Si vergogni! C’è una gravidanza di mezzo”

Volano gli stracci a Radio Radio. Il duro confronto è andato in scena tra il giornalista Gabriele Parpiglia e la madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. L’argomento della discussione la rottura tra ...

''Si vergogni'': la lite in diretta tra Parpiglia e la mamma di Zaniolo

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta in diretta a Radio Radio per rispondere alle numerose polemiche scatenate dall'annuncio del figlio di aver lasciato la fidanzata, Sara Scaperrot ...

Volano gli stracci a Radio Radio. Il duro confronto è andato in scena tra il giornalista Gabriele Parpiglia e la madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. L’argomento della discussione la rottura tra ...Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta in diretta a Radio Radio per rispondere alle numerose polemiche scatenate dall'annuncio del figlio di aver lasciato la fidanzata, Sara Scaperrot ...