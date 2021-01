Viaggiare in aereo: nuove regole da rispettare per il coronavirus (Di sabato 2 gennaio 2021) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno di Viaggiare in aereo. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o aereo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Viaggiare in aereo: chi ha indicato le nuove regole? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 2 gennaio 2021) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno diin. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsin: chi ha indicato le? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ...

AssuntaGiovann2 : @ashrfmo47841799 Mentre osservo quell' aereo rivivo sensazioni. 'mi manca viaggiare....osservare sorgere il sole s… - imaqueen977 : @_belieberau_ Anche io vorrei viaggiare in aereo.. - ebitenroll : Io e il mio ragazzo speranzosi di poter viaggiare che abbiamo già prenotato un aereo per Parigi e preso appuntament… - alberto_parini : RT @gzibordi: Vaccini, il governo studia la patente d'immunità. I medici: ok all'obbligo - gzibordi : Vaccini, il governo studia la patente d'immunità. I medici: ok all'obbligo -

Viaggi in aereo: le nuove regole europee

Teheran prepara un attacco Gli Usa fanno volare B-52 nucleari

L'Iran starebbe preparando un attacco contro gli Usa in Medio Oriente. Un intensificarsi dell'attività militare iraniana è riportato da diverse fonti che chiedono di mantenere l'anonimato. Domenica p ...

Vaccino Pfizer, il viaggio della speranza

94.770 per la precisione le dosi destinate al territorio lombardo, come specificato dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. di Lorenzo Crespi L’aeroporto di Malpensa ha accolto il primo ca ...

