Vergogna a Napoli | furti alle auto dei medici impegnati nella lotta al Covid

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Idi Capodanno ai danni die infermieri avvenuti nel parcheggio dell’ospedale “Cardarelli” disono inaccettabili. Una situazione che, come denunciano i dipendenti, va avanti da tempo e che non ha conosciuto sosta nemmeno l’ultimo dell’anno quando la città era zona rossa e, in teoria, dovevano esserci poche persone in giro. Per di più in un parcheggio posto propriospdel Pronto soccorso e accantotende per i vaccinie che dovrebbe essere naturalmente presidiato h24. Questi episodi testimoniano che abbiamo ragione nel chiedere più controlli, maggiore presenza delle forze dell’ordine e più rigore nel filtro agli ingressi. Gli ospedali non possono essere terra di nessuno dove si ...