Vedove da Covid: "Palloncini bianchi per i nostri mariti" (Di sabato 2 gennaio 2021) Le morti da Covid sono state tra le più strazianti del 2020. Ecco quindi per Capodanno è stata imbastita una bella iniziativa in loro memoria. Palloncini Covid (web source)Il 2020 è stato un anno tragico per l'intera popolazione mondiale con un numero innumerevole di decessi a causa dl contagio da Coronavirus. Numerose le vite spezzate da un virus che ha messo in ginocchio il paese dal punto di vista economico, politico e sociale. Da sottolineare quindi anche le famiglie distrutte per la perdita di un caro. Leggi qui —> Effetto Covid: nel 2021 ci saranno 300.000 imprese in meno Leggi qui —> Infermiera che scoprì il virus: "Oggi si chiude un cerchio" Ecco quindi che per la fine dell'anno è stata indetta proprio un'iniziativa per il ricordo di una parte dei defunti. Parliamo in questo caso dei ...

