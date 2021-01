Variante inglese, i medici: 'Dopo vacanze di Natale ondata di contagi, ospedali a rischio' (Di sabato 2 gennaio 2021) del, c'è allarme nei medici in per la veloce diffusione in tutto il paese, non solo nel sud dell'Inghilterra. Quindi tutti gli ospedali devono prepararsi ad affrontare le stesse pressioni in termini ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) del, c'è allarme neiin per la veloce diffusione in tutto il paese, non solo nel sud dell'Inghilterra. Quindi tutti glidevono prepararsi ad affrontare le stesse pressioni in termini ...

stanzaselvaggia : La variante inglese si sta diffondendo soprattutto tra la fascia 0-19 e la rapidità del contagio desta grandi preoc… - RobertoBurioni : Come promesso, ecco le novità sulla 'variante inglese'. Purtroppo non sono tutte positive, ma così stanno le cose e… - mariannamadia : “Le Scuole sono sicure” rischia di essere uno slogan pericoloso se dopo 15 giorni di festività e la variante ingles… - GirolamoMaggio : RT @angelo_ra_: 1 su 4 italiani NON vuole vaccinarsi. Bomba della Ghisleri, il sondaggio che terrorizza il governo - barbieri_giu : RT @RobertoBurioni: Come promesso, ecco le novità sulla 'variante inglese'. Purtroppo non sono tutte positive, ma così stanno le cose e cos… -