Vaccino Pfizer, rinvio seconda dose in Gb. Fauci: negli Usa no (Di sabato 2 gennaio 2021) Washington, 2 gennaio 2020 - Sul Vaccino Pfizer il noto virologo americano Anthony Fauci non segue la linea della Gran Bretagna . L'esperto si è detto in disaccordo con la decisione di rinviare la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Washington, 2 gennaio 2020 - Sulil noto virologo americano Anthonynon segue la linea della Gran Bretagna . L'esperto si è detto in disaccordo con la decisione di rinviare la ...

Affaritaliani : Seconda vittima dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer - ilfoglio_it : Secondo i principali giornali, è solo grazie alle luer lock acquistate a caro prezzo da Arcuri se si può estrarre… - CottarelliCPI : Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Ins… - AneAntone : RT @ARIZONA49: Alla domanda: quali reazioni avverse sono state osservate per il vaccino anti Covid-19 Pfizer mRNA? Sul sito dell'AIFA c'è r… - outof__thebox : @Pattycacuz @giosparver @RobertoBurioni @susanna769 @GuidoCrosetto Ok. Il vaccino è efficace sul 95% della popolazi… -