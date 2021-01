Vaccino, Francia al palo: 332 dosi in 5 giorni. Pelloux: 'Stiamo facendo la figura dei fessi' (Di sabato 2 gennaio 2021) Poco più di 60 contro il al giorno: roba da piccolo ambulatorio di periferia e invece il dato è relativo a tutta la . Cinque giorni dopo che il paese ha dato il via alla sua campagna di vaccinazioni ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Poco più di 60 contro il al giorno: roba da piccolo ambulatorio di periferia e invece il dato è relativo a tutta la . Cinquedopo che il paese ha dato il via alla sua campagna di vaccinazioni ...

