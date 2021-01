Vaccino Covid | la proposta di Malvaldi | “Per proteggere gli anziani meglio immunizzare prima chi lavora a contatto con tante persone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Usereste una bomba per spegnere un incendio? Avista, l’idea può sembrare sommamente idiota, ma in alcune situazioni di emergenza la cosa può funzionare. Per spegnere gli incendi dei pozzi petroliferi, per esempio, la soluzione adottata di solito dagli ingegneri è di minare la base dell’incendio con una carica esplosiva la quale, esplodendo, sottrae ossigeno e quindi comburente alle fiamme, estinguendole per via chimica. Soluzioni simili sono state adottate recentemente anche per altre situazioni: in Scandinavia, per esempio, due anni fa sono stati usati dei caccia militari per bombardare, letteralmente, gli incendi boschivi con ordigni a guida laser. Usare l’intuito, in situazioni complesse, può portare a giudicare come completamente folli idee che, nella realtà, possono funzionare. Oppure, a giudicare razionali delle procedure che, in realtà, potrebbero essere ...