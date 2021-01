Vaccino Covid, Italia seconda in Europa con 67.461 vaccinati. Ecco i dati di Calabria e Sicilia (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 67.461 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 38.937 donne e 28.524 uomini: si tratta di 57.393 operatori sanitari, 5.717 unità di personale non sanitario e 4.351 ospiti di Rsa. Il... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 67.461 le persone finora vaccinate contro ilin, 38.937 donne e 28.524 uomini: si tratta di 57.393 operatori sanitari, 5.717 unità di personale non sanitario e 4.351 ospiti di Rsa. Il...

fattoquotidiano : Farmacista rimuove oltre 500 dosi di vaccino anti Covid dal freezer e le rende inutilizzabili - ladyonorato : Se queste notizie di gravissimi effetti collaterali derivati dal vaccino Covid-19 saranno confermate, la loro divul… - stanzaselvaggia : In Lombardia ci sia prepara a fare pure il vaccino per il Covid privatamente. - Santippe2 : RT @Libero_official: Nicola Porro rilancia un post di #Bonafede del 2010, in cui alimentava le teorie sui danni da vaccinazione: 'Ironia de… - MariaLu91149151 : RT @ChiodiDonatella: #COMPAGNI, BRACCIO NUDO E PUGNO CHIUSO: ARRIVA IL #VACCINO CUBANO Lotta al #Covid o propaganda? #IItaliani inoculati… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus ultime notizie. Oltre 63mila vaccinati in Italia. Emilia Romagna, Bonaccini: Governo ci ... Il Sole 24 ORE "Vaccini efficaci anche sul virus mutato"

Emanuele Montomoli, Ceo di Vismederi: "Dai test preliminari abbiamo risposte importanti. Più casi perché la ricerca è cresciuta" ...

Covid: Giappone accelera fase preparatoria vaccinazioni

(ANSA) - TOKYO, 03 GEN - Il governo giapponese accelera la fase preparativa per l'inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, che comunque non saranno disponibili prima di fine febbraio. L'esecut ...

Emanuele Montomoli, Ceo di Vismederi: "Dai test preliminari abbiamo risposte importanti. Più casi perché la ricerca è cresciuta" ...(ANSA) - TOKYO, 03 GEN - Il governo giapponese accelera la fase preparativa per l'inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, che comunque non saranno disponibili prima di fine febbraio. L'esecut ...