Vaccini | siamo già in ritardo | somministrato solo il 7 | 6% delle dosi consegnate

La campagna vaccinale italiana procede a rilento, con meno dell'8% di dosi somministrate sul totale di quelle a disposizione del nostro Paese. Arrivare, i Vaccini sono arrivati. Le dosi che sbarcano nel nostro Paese sono quelle concordate, così come tutto rispecchia gli annunci per quel che riguarda il famoso hub di Pratica di Mare.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini siamo Covid Lombardia, Fontana sui vaccini: “Siamo pronti". Oggi 3.859 casi Sky Tg24 Gli infermieri americani non si fiderebbero del vaccino anti- Covid. L’indagine

Secondo un nuovo sondaggio della UCLA Fielding School of Public Health, un buon numero di operatori sanitari della California meridionale ha riserve sul vaccino COVID-19: "Due terzi degli operatori sa ...

"Per i dati verso una terza ondata, spero non un'ondona. La scuola? Proviamo"

Durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino”. Ovvero? “La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa ...

