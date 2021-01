Vaccini, ritardi e incompetenze: il vero virus è l’Unione Europea (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Anche l’inizio della campagna dei Vaccini in Italia è stato accolto da celebrazioni e passerelle mediatiche degne del peggior cabaret, più che di degna immagine istituzionale. Analizzando l’andamento e la programmazione della vaccinazione di massa dell’Unione Europea possiamo constatare notevoli ritardi organizzativi, oltre alle solite discriminazioni verso alcune nazioni in barba ai valori di uguaglianza che l’Unione ritiene storicamente di vantare. Ne è esempio lampante l’arrivo in Italia di sole 9750 dosi, numero ridicolo rispetto alle 151mila indirizzate verso la Germania. E’ utile però analizzare nello specifico le carenze europee ed italiane sulla tematica dei Vaccini e della distribuzione di essi. La Gran Bretagna, mediaticamente martoriata dal giorno stesso della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Anche l’inizio della campagna deiin Italia è stato accolto da celebrazioni e passerelle mediatiche degne del peggior cabaret, più che di degna immagine istituzionale. Analizzando l’andamento e la programmazione della vaccinazione di massa delpossiamo constatare notevoliorganizzativi, oltre alle solite discriminazioni verso alcune nazioni in barba ai valori di uguaglianza cheritiene storicamente di vantare. Ne è esempio lampante l’arrivo in Italia di sole 9750 dosi, numero ridicolo rispetto alle 151mila indirizzate verso la Germania. E’ utile però analizzare nello specifico le carenze europee ed italiane sulla tematica deie della distribuzione di essi. La Gran Bretagna, mediaticamente martoriata dal giorno stesso della ...

NicolaPorro : Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficien… - RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - TytoAlb82433730 : RT @NicolaPorro: Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficienza nell… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Siringhe, vaccini e scuole ecco tutte le bugie e i ritardi La Biontech alza il prezzo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritardi Ritardi e strategia da rifare: ecco perché in Olanda i vaccini non sono ancora partiti EuropaToday Napoli, in campo 175 primari: «Basta veleni, giusto il vaccino a De Luca»

In 175 tra medici, primari e dirigenti di Asl e ospedali della Campania esprimono pubblicamente solidarietà al presidente della Regione Vincenzo De Luca e puntano il dito su quelli ...

Covid, il 2021 è l’anno dei vaccini ma già mancano 40 milioni di dosi

Il 2021 è l'anno della vaccinazione contro il Covid. In Italia arrivano le prime dosi, ma 40 milioni di sieri già non sono disponibili ...

In 175 tra medici, primari e dirigenti di Asl e ospedali della Campania esprimono pubblicamente solidarietà al presidente della Regione Vincenzo De Luca e puntano il dito su quelli ...Il 2021 è l'anno della vaccinazione contro il Covid. In Italia arrivano le prime dosi, ma 40 milioni di sieri già non sono disponibili ...