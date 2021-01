Vaccini, le guardie giurate del Cardarelli chiedono priorità (Di sabato 2 gennaio 2021) Al Cardarelli di Napoli prime tensioni che sembrerebbe vedere in prima linea le guardie Particolari giurate che volevano essere vaccinate. Tra gli operatori candidati a vaccinarsi per primi in questa iniziale fase della profilassi anti Covid c’è qualcuno che ci ripensa all’ultimo minuto posticipando la puntura. Prenotazioni che sfumano anche per altri motivi come l’impegno nei turni di lavoro ovvero il riposo a casa in un giorno di festa. Sta di fatto che le dosi una volta allestite e diluite per non essere sprecate devono essere somministrate subito. Al Cardarelli sia il 31 sia ieri alcune guardie giurate presenti si sono fatte avanti per fare una vaccinazione che sarebbe toccata anche a loro ma in coda alle priorità individuate dal programma aziendale. «Molti dei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Aldi Napoli prime tensioni che sembrerebbe vedere in prima linea leParticolariche volevano essere vaccinate. Tra gli operatori candidati a vaccinarsi per primi in questa iniziale fase della profilassi anti Covid c’è qualcuno che ci ripensa all’ultimo minuto posticipando la puntura. Prenotazioni che sfumano anche per altri motivi come l’impegno nei turni di lavoro ovvero il riposo a casa in un giorno di festa. Sta di fatto che le dosi una volta allestite e diluite per non essere sprecate devono essere somministrate subito. Alsia il 31 sia ieri alcunepresenti si sono fatte avanti per fare una vaccinazione che sarebbe toccata anche a loro ma in coda alleindividuate dal programma aziendale. «Molti dei ...

PierinoPat : @DanteSiddu @EleLe08 Perché non vai a chiedere l’opinione sui vaccini alle ragazze africane ed ai giovani indiani g… - gionnipa : Con l'arrivo dei vaccini finirà anche questo gioco a guardie e ladri? - primo_papa : @CinziaEmanuelli @riotta Sai quante ASL ci sono in Italia? Sai quante guardie mediche locali e presidi territoriali… - Leleprox : Il pinguino sul furgone usa e getta che trasporta i vaccini a me ricorda questo. Il perché delle guardie io bho. - MarcofilippoM : @GiuseppeConteIT Egregio, auspico che il secondo -terzo-quarto-quinto furgoncino cassonato di vaccini , metta in pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini guardie Vaccini, le guardie giurate del Cardarelli chiedono priorità Il Denaro Vaccini, le guardie giurate del Cardarelli chiedono priorità

Al Cardarelli di Napoli prime tensioni che sembrerebbe vedere in prima linea le guardie Particolari giurate che volevano essere vaccinate. Tra gli operatori candidati a vaccinarsi per primi in questa ...

Napoli, schiaffo ai medici anti-Covid: furti e atti vandalici alle auto in ospedale

Il parcheggio interno del Cardarelli terreno di furti e razzie. Negli ultimi giorni aumentano le segnalazioni di auto prese di mira e scassinate da qualcuno che - stando alle voci raccolte ...

Al Cardarelli di Napoli prime tensioni che sembrerebbe vedere in prima linea le guardie Particolari giurate che volevano essere vaccinate. Tra gli operatori candidati a vaccinarsi per primi in questa ...Il parcheggio interno del Cardarelli terreno di furti e razzie. Negli ultimi giorni aumentano le segnalazioni di auto prese di mira e scassinate da qualcuno che - stando alle voci raccolte ...