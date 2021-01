"Vaccini, ecco cosa scriveva Bonafede e Beppe Grillo": bomba di Nicola Porro, grillino disintegrato (Di sabato 2 gennaio 2021) La demolizione di Alfonso Bonafede passa per il sito di Nicola Porro. Già, perché il giornalista rilancia un post risalente al 2010, epoca in cui l'attuale ministro della Giustizia era un semplice attivista del M5s. E ai tempi, Bonafede in questo post parlava di Vaccini rivolgendosi direttamente a Beppe Grillo. E annunciava di aver iniziato una battaglia "sui danni da vaccinazione" e di aver avuto un "collega di studio" legale che era riuscito a "far ottenere un indennizzo per un bambino autistico. E ancora, aggiungeva: "Ci tengo a non dare alcuna falsa illusione: tuttavia, si tratta di un precedente giurisprudenziale storico". Porro ricorda poi come quelli erano gli anni in cui i grillini credevano e alimentavano le fake-news sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La demolizione di Alfonsopassa per il sito di. Già, perché il giornalista rilancia un post risalente al 2010, epoca in cui l'attuale ministro della Giustizia era un semplice attivista del M5s. E ai tempi,in questo post parlava dirivolgendosi direttamente a. E annunciava di aver iniziato una battaglia "sui danni da vaccinazione" e di aver avuto un "collega di studio" legale che era riuscito a "far ottenere un indennizzo per un bambino autistico. E ancora, aggiungeva: "Ci tengo a non dare alcuna falsa illusione: tuttavia, si tratta di un precedente giurisprudenziale storico".ricorda poi come quelli erano gli anni in cui i grillini credevano e alimentavano le fake-news sui ...

Mantova, allerta vaccini nelle Rsa: un operatore su 4 dice no

MANTOVA. Almeno un operatore delle case di riposo su quattro non sarebbe intenzionato a vaccinarsi contro il Covid. Si tratta di una stima approssimativa, ma è un dato che viene raccolto e guardato co ...

