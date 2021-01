Vaccini, due terzi del mondo non ne ha accesso. I «No-profit» si mobilitano (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel Regno Unito sarà possibile somministrare dosi di Vaccini diversi alla stessa persona pur di rimediare alla loro scarsità. La decisione, criticata da medici e scienziati, dimostra che neanche in Europa l’accesso alle vaccinazioni è scontato. Per circa i due terzi degli abitanti della Terra, invece, per ora di Vaccini non si parla affatto, perché la produzione del 2021 è stata tutta accaparrata dai Paesi ricchi. Paradossalmente, le aree del mondo in cui i Vaccini scarseggiano sono quelle che ospitano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel Regno Unito sarà possibile somministrare dosi didiversi alla stessa persona pur di rimediare alla loro scarsità. La decisione, criticata da medici e scienziati, dimostra che neanche in Europa l’alle vaccinazioni è scontato. Per circa i duedegli abitanti della Terra, invece, per ora dinon si parla affatto, perché la produzione del 2021 è stata tutta accaparrata dai Paesi ricchi. Paradossalmente, le aree delin cui iscarseggiano sono quelle che ospitano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini due Coronavirus, non c'è la seconda dose? Londra pensa di mixare i vaccini la Repubblica Vaccini anticovid: da lunedì 4 gennaio, in Lombardia, fino a 10mila iniezioni al giorno

La prima fase di vaccinazione interesserà: Areu Croci 45.546; Areu Dipendenti 428; Asst 116.457; Ircss 12.638; Mmg 10.819; Spedalità privata 32.856; Rsa 124.480; Totale 343.224.

Arrivate le prime dosi del vaccino anti-Covid, partono somministrazioni in ospedale

Scortati dai carabinieri, la dottoressa Marcella Santino, il responsabile dell’area covid Benedetto Trobia, intorno alle 14 di oggi sono arrivati all’ospedale Vittorio Emanuele, con le dosi vaccinali.

