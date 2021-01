Vaccini Coronavirus, quando e come vaccinarsi. Le quattro fasi e il calendario (Di sabato 2 gennaio 2021) Terminato il vaccino day si guarda già a domani e alle tappe che, soprattutto dalla primavera all’autunno, scandiranno la vera e propria vaccinazione di massa. Si punta a una copertura dell’80%.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 gennaio 2021) Terminato il vaccino day si guarda già a domani e alle tappe che, soprattutto dalla primavera all’autunno, scandiranno la vera e propria vaccinazione di massa. Si punta a una copertura dell’80%....

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 - repubblica : Coronavirus nel mondo, allarme di BioNTech: 'Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo'. Superati 20 milion… - RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - mattinodipadova : 'È il momento di testimoniare la consapevolezza che abbiamo vaccini sicuri, ed è un vaccino innocuo perchè entriamo… - tartaro7 : Un gran bel articolo di informazione sui vaccini, sia sul piano divulgativo, che come approccio alla discussione.… -