Vaccini anti Covid, il caso Lombardia: usate meno del 3% delle dosi consegnate contro il 20% del Lazio e il 15% di Piemonte e Veneto (Di sabato 2 gennaio 2021) Mentre in Gran Bretagna, dove il suo vaccino è già stato approvato, Oxford-AstraZeneca si prepara a distribuire 2 milioni di dosi a settimana da metà gennaio, l'Italia cerca di accelerare sulle somministrazioni ma fa i conti con i ritardi di alcune regioni. Stando ai dati del portale governativo, aggiornati in tempo reale, la Lombardia che è prima per numero di dosi consegnate (oltre 80mila) ne ha inoculate solo 2.171, meno del 3%, contro il 20% del Lazio e il 34% della provincia autonoma di Trento che finora risulta la più veloce. Il Piemonte è vicino al 15% e il Veneto – dove questa mattina il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato in diretta facebook – poco sopra. Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale ...

