Vaccinazioni, Italia avanti piano: solo 45mila. In Gb già un milione di vaccinati. Ci supera anche la Polonia (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono appena 45.667 i vaccinati in Italia, finora. Il sito ufficiale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid parla chiaro. E fotografa un piano che fa acqua da tutte le parti. Tenendo conto che si punta all'immunità di gregge (dai 40 milioni di vaccinati in su) è una goccia nell'oceano. E senza tralasciare che le dosi vanno somministrate due volte. I vaccinati in Italia, il piano di Arcuri arranca Se qualcuno vuole dare un'occhiata al resto del mondo e fare paragoni, si accomodi. Stavolta neanche Casalino potrebbe parlare di modello Italia. Prendete gli Stati Uniti, che pure sono in ritardo sul piano vaccinale. solo nello stato dell'Arizona sono già a quota 80mila vaccinati ...

