Vaccinati 46mila italiani | somministrato solo il 10% delle dosi disponibili

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 46.030 le persone vaccinate per il coronavirus in Italia, secondo l’ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l’emergenza, aggiornato alle 13.30 del 2 gennaio. Si tratta quindi della somministrazione di circa il 10% circafinorain Italia. La percentuale più alta disomministrate si registra nella Provincia autonoma di Trento (34,8%). Seguono il Lazio (20,8% con 9.526 su 45.805), la Provincia autonoma di Bolzano (17,3%) e il Friuli-Venezia Giulia (16,3%). Sono sotto il 2% Abruzzo, Molise e Sardegna. La Regione che ha ricevuto sinora, in assoluto, piùdel vaccino è la Lombardia con 80.595,quali 2.171 somministrate, pari a una percentuale del 2,7%. La fascia di età più ...