Vaccinate oltre 45mila persone in Italia, in Germania 130mila: i dati in Europa e nel mondo (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19: in Italia sono stati somministrati oltre 45mila vaccini, mentre in Germania i numeri arrivano già 130mila. La Cina e gli Stati Uniti… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19: insono stati somministrativaccini, mentre ini numeri arrivano già. La Cina e gli Stati Uniti… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Covid: vaccinate oltre 45 mila persone in Italia #ANSAmotori - Adnkronos : #Coronavirus, in #Italia vaccinate oltre 45mila persone - MediasetTgcom24 : Covid, vaccinate oltre 45mila persone in Italia #covid - AgtAlesii : RT @RaiNews: Locatelli (Cts): 'Leggere che l'Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi mi sembra ingeneroso' #vaccino #coronavirus https… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: In Italia già vaccinate contro il Covid oltre 45mila persone. Ma in sei regioni c’è il rischio che l’epidemia torni a s… -