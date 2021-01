Vaccinate in Italia quasi 70 mila persone. Arcuri: «Siamo secondi in Europa per dosi somministrate» (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di vaccinati contro il Coronavirus. Lo fanno sapere gli uffici del Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in serata, mentre il totale delle somministrazioni, dopo le 22 del 2 gennaio tocca quota 67.461 vaccinazioni (20 mila in più di stamane) su 479.700 distribuite. A due giorni dalla partenza del piano di vaccinazioni, è il Lazio a guidare la classifica degli enti locali in cui sono state somministrate più dosi del vaccino Pfizer rispetto a quelle già distribuite: 16.366. Non solo l’Italia. Dagli Usa ai Paesi Bassi, tutti i ritardi sul vaccino anti-Covid che rallentano la corsa all’immunità Il totale di vaccinazioni riguarda 38.937 donne e 28.524 uomini. Nella classifica delle regioni, dopo il ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) L’è seconda in, dopo la Germania, per numero di vaccinati contro il Coronavirus. Lo fanno sapere gli uffici del Commissario per l’emergenza, Domenico, in serata, mentre il totale delle somministrazioni, dopo le 22 del 2 gennaio tocca quota 67.461 vaccinazioni (20in più di stamane) su 479.700 distribuite. A due giorni dalla partenza del piano di vaccinazioni, è il Lazio a guidare la classifica degli enti locali in cui sono statepiùdel vaccino Pfizer rispetto a quelle già distribuite: 16.366. Non solo l’. Dagli Usa ai Paesi Bassi, tutti i ritardi sul vaccino anti-Covid che rallentano la corsa all’immunità Il totale di vaccinazioni riguarda 38.937 donne e 28.524 uomini. Nella classifica delle regioni, dopo il ...

