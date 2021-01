Usa, via libera all'esecuzione della prima donna in 70 anni, l'unica nel braccio della morte (Di sabato 2 gennaio 2021) Una Corte d’appello americana ha dato il via libera all’esecuzione di Lisa Montgomery, l’unica donna attualmente nel braccio della morte nel Paese: se l’applicazione della condanna avrà luogo, il 12 gennaio, Montgomery diventerà la prima detenuta in un carcere federale ad essere giustiziata in quasi 70 anni. Alla donna era stata inflitta la pena capitale per avere strangolato nel 2004 una signora incinta ed estratto il feto dal suo corpo, che poi aveva rapito. Durante il processo la difesa aveva sostenuto l’infermità mentale della donna, ma la tesi non fu accolta. Secondo quanto riportano i media internazionali, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Una Corte d’appello americana ha dato il viaall’di Lisa Montgomery, l’attualmente nelnel Paese: se l’applicazionecondanna avrà luogo, il 12 gennaio, Montgomery diventerà ladetenuta in un carcere federale ad essere giustiziata in quasi 70. Allaera stata inflitta la pena capitale per avere strangolato nel 2004 una signora incinta ed estratto il feto dal suo corpo, che poi aveva rapito. Durante il processo la difesa aveva sostenuto l’infermità mentale, ma la tesi non fu accolta. Secondo quanto riportano i media internazionali, ...

