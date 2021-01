Usa | storico volto tv Larry King ha contratto il Covid-19

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il leggendario giornalista americano, 87 anni, hail-19. Lodella Cnn, famosissimo per il suoLive, è ricoverato in ospedale a Los Angeles. Nel Sud della California c`è stata un`impennata di casi di coronavirus. L`età avanzata die le sue precarie condizioni di salute sono fonte di grande preoccupazione e lo rendono un paziente ad elevato rischio.ha avuto numerosi problemi di salute, tra cui un attacco di cuore, un cancro alla prostata e ai polmoni e il diabete di tipo 2. A parte le sue cattive condizioni di salute,deve anche convivere con il fatto che i suoi cari non possono visitarlo in ospedale.Sua moglie da ...