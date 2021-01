Usa, respinta causa dei repubblicani per costringere Pence a ribaltare voto. Sfuma il tentativo di Trump (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tentativo del presidente uscente Donald Trump di ribaltare il risultato del voto delle presidenziali Sfuma sempre di più. Un giudice federale del Texas ha infatti respinto la causa del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell’Arizona per costringere il vicepresidente Usa Mike Pence a cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l’esito delle elezioni. Lo riportano i media statunitensi. Secondo il giudice Jeremy Kernodle, i promotori dell’iniziativa non hanno titolo per l’azione legale. Anche lo stesso Pence si era opposto all’istanza. L’obiettivo dei repubblicani era di ribaltare l’esito delle ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildel presidente uscente Donalddiil risultato deldelle presidenzialisempre di più. Un giudice federale del Texas ha infatti respinto ladel deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell’Arizona peril vicepresidente Usa Mikea cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l’esito delle elezioni. Lo riportano i media statunitensi. Secondo il giudice Jeremy Kernodle, i promotori dell’iniziativa non hanno titolo per l’azione legale. Anche lo stessosi era opposto all’istanza. L’obiettivo deiera dil’esito delle ...

Agenzia_Ansa : Usa: respinta causa per costringere Pence a ribaltare voto #ANSA - statodelsud : Usa 2020, respinta istanza per costringere Pence a ribaltare voto. Sfuma tentativo Trump - Pino__Merola : Usa 2020, respinta istanza per costringere Pence a ribaltare voto. Sfuma tentativo Trump - TerrinoniL : Elezioni Usa, respinta la causa per costringere il vicepresidente Pence a ribaltare il voto - de_giovannna : RT @SkyTG24: Usa 2020, respinta istanza per costringere Pence a ribaltare voto. Sfuma tentativo Trump -