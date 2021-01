Usa, dopo 70 anni prima esecuzione della pena capitale su una donna (Di sabato 2 gennaio 2021) Erano 70 anni che non veniva eseguita la pena capitale su una donna. Si tratta di Lisa Montgomery, una donna che nei primi anni 2000 uccise una donna incinta e poi le tagliò l’addome per rapire il feto che portava dentro di sé. Nel 2004 era stata fissata per lei la pena capitale. Secondo quanto riferito dai media, l’esecuzione era stata fissata per il mese scorso, ma uno dei suoi avvocati si era ammalato di Covid ed era stata dunque rinviata. Il dipartimento di Giustizia aveva così fissato la nuova data per il 12 gennaio, ma i legali della Montgomery avevano controbattuto che la data non poteva essere fissata, dato era ancora in vigore una sospensione dell’esecuzione.Un ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Erano 70che non veniva eseguita lasu una. Si tratta di Lisa Montgomery, unache nei primi2000 uccise unaincinta e poi le tagliò l’addome per rapire il feto che portava dentro di sé. Nel 2004 era stata fissata per lei la. Secondo quanto riferito dai media, l’era stata fissata per il mese scorso, ma uno dei suoi avvocati si era ammalato di Covid ed era stata dunque rinviata. Il dipartimento di Giustizia aveva così fissato la nuova data per il 12 gennaio, ma i legaliMontgomery avevano controbattuto che la data non poteva essere fissata, dato era ancora in vigore una sospensione dell’.Un ...

Lisa Montgomery: la storia della prima donna che sarà giustiziata in Usa da 70 anni

L'esecuzione è prevista per il 12 gennaio. E' stata condannata per aver strangolato una donna incinta, averle squarciato il pancione e aver rapito il bebè ...

L'esecuzione è prevista per il 12 gennaio. E' stata condannata per aver strangolato una donna incinta, averle squarciato il pancione e aver rapito il bebè ...