Usa-Cina | se la guerra è anche culturale Scrive il prof Monti

(Di sabato 2 gennaio 2021) L’inoculazione di valori e stili di vita nella popolazione civile avversaria gioca un ruolo fondamentale in ogni forma di conflitto. Disgregare le strutture sociali avversarie, infatti, è il presupposto per indebolire la resistenza, facilitare l’accettazione della presenza straniera nel proprio territorio in caso di invasione o la dominazione, in caso di sconfitta. In teoria il ragionamento è coerente e condivisibile da un punto di vista strategico ma, come sanno gli esperti di counterinsurgency, la sua applicazione concreta in uno stato diguerreggiata (“per procura”) è molto complessa. Per quanto possano comportarsi in modo corretto nei confronti della popolazione civile, le forze di occupazione rimangono sostanzialmente tali e generano “movimenti di liberazione” più o meno spontanei. Inoltre, il processo di sostituzione valoriale che ...