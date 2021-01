Una Vita | anticipazioni spagnole | nel cast ROSER TAPIAS Alicia de Il Segreto

Leggi su tvsoap

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nel quartiere di Acacias sta per affacciarsi un volto già noto ai fan delle vicende ambientate a Puente Viejo. L’attrice, nota per essere stataUrrutia nell’ultima stagione de Il, sta infatti per entrare in scena anche nelle puntatedi Acacias 38 (Una), al fine di daread un personaggio che, come spoilerato da Cultura en Serie, è destinato a cambiare radicalmente gli equilibri della telenovela. Una, spoiler:sarà Valeria In base allerilasciate dal portale iberico,interpreterà Valeria, un’avvenente borghese che arriverà nella cittadina insieme al marito David (Alex Rengel ...