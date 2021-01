UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1101 di Una VITA di sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021: Cinta e Camino chiedono alle loro rispettive madri di poter prendere parte ai provini della Produzioni Carchano. Felipe mette insieme il denaro per pagare il riscatto per Marcia. Andrade alla fine inganna l’avvocato: l’intenzione dell’uomo è quella di tenersi sia Marcia e sia i soldi! A sorpresa, Una VITA va in onda anche domenica 3 gennaio (originariamente non era prevista). Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di sabato 2 gennaio 2021)1101 di Unadi2 e: Cinta e Camino chiedono alle loro rispettive madri di poter prendere parte ai provini della Produzioni Carchano. Felipe mette insieme il denaro per pagare il riscatto per Marcia. Andrade alla fine inganna l’avvocato: l’intenzione dell’uomo è quella di tenersi sia Marcia e sia i soldi! A sorpresa, Unava in onda anche(originariamente non era prevista). Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

