Una vita anticipazioni: Marcia in ospedale, sopravviverà dopo lo sparo? (Di sabato 2 gennaio 2021) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 gennaio 2020? Come avrete visto il sabato di Canale 5 ha regalato due episodi lunghi della soap spagnola al pubblico della rete. E se i nostri calcoli non sono errati, domani dovremmo vedere la seconda parte dell'episodio 1101 di Acacias 38 e la prima parte dell'episodio 1102. Anche domani infatti, il pubblico di Canale 5 potrà vedere un episodio di 40 minuti della soap spagnola. Ma torniamo ad Acacias 38: che cosa sta succedendo in questi episodi? Come avrete visto Felipe ha ritrovato la sua Marcia ma il finale non è stato quello che si augurava. Nel corso della sparatoria infatti, la ragazza è stata ferita. Adesso è in ospedale e lotta tra la vita e la morte. In quartiere è arrivato un famoso uomo di cinema e teatro che sembra essere interessato a Cinta e ...

