Una Vita/ Anticipazioni del 3 e 2 gennaio: Marcia morirà? (Di sabato 2 gennaio 2021) Felipe decide di fare di testa propria per riportare Marcia a casa nelle prossime puntate di Una Vita e in quella maxi di oggi pomeriggio Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Felipe decide di fare di testa propria per riportarea casa nelle prossime puntate di Unae in quella maxi di oggi pomeriggio

lauraboldrini : Quale bassezza di animo può portare a polemizzare su una nuova vita venuta al mondo? Con buona pace di #razzisti e… - raffaellapaita : Lo sostengo da giorni. Anche @repubblica oggi titola che l’Italia sul #vaccino sta andando troppo piano. La Germani… - insopportabile : Svegliato dalla pioggia: ancora negli occhi, nel cuore la splendida serata di ieri. Fortuna e privilegio avere una… - legiaa_ : @gianc52923104 ma fatti una vita zì - massimo100000 : ci gretete che non so come chiedere aiuto astissa mafia che a ucciso i giudici meglio morto che avere una vita orga… -