Una Vita | anticipazioni 3 gennaio | Marcia è libera | ma rimane ferita

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 gennaio 2021) Una: a quanto pare la telenovela spagnola ci terrà compagnia anche domenica, Sarà una grande puntata, perché sembra sia quella in cui vedremo finalmente lazione di, ma andrà tutto liscio? … Inoltre vedremo forse il ritorno di Ledesma! Una: la Guardia Civil arriva are, ma Andrade … Cesar Andrade scoprirà chi è in realtà Felipe e l’avvocato sarà in pericolo. A casa del trafficante di donne arriverà Mauro con la Guardia Civil, che arresterà il malvivente e libererà le ragazze che ha rapito, inclusa. Tuttavia quest’ultima sarà gravementedal sequestratore con un colpo di pistola e finirà ...