Un Posto al Sole, anticipazioni 4 gennaio: le condizioni di Fabrizio si aggravano (Di sabato 2 gennaio 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata del 4 gennaio 2021 dell’amatissima soap di Rai Tre Un Posto al Sole, in onda dalle ore 20.40 circa. Nel prossimo appuntamento vedremo l’aggravarsi delle… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021)e curiosità sulla puntata del 42021 dell’amatissima soap di Rai Tre Unal, in onda dalle ore 20.40 circa. Nel prossimo appuntamento vedremo l’aggravarsi delle… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

noemmaprotested : RT @wallsxross: c’è posto per un solo sole. - mhl31 : c’è un cielo che sa di incertezza e c’è la pioggia sta lasciando il posto al sole, MA PIÙ CHE ALTRO C’È SONNO. - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE oggi 31 dicembre non va in onda - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE 11-15 gennaio 2021: anticipazioni e trame - infoitcultura : Un posto al sole, trame nuove puntate: anticipazioni 4-8 gennaio -