Un nuovo lutto colpisce l'Italia: da poco aveva perso mamma e papà sempre per Covid (Di sabato 2 gennaio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. lutto a Fiorano Modenese per la morte di Maria Luisa Romagnoli, agente di polizia, uccisa dal Coronavirus a soli 51 anni. La donna si era ammalata all'inizio del mese di novembre e le sue condizioni sono subito apparse critiche dopo che aveva perso entrambi i genitori sempre per Covid. Dopo più di un mese di sofferenza, si è verificato il decesso il 31 dicembre, alla vigilia di Capodanno mentre si trovava all'ospedale di Baggiovara dove era ricoverata. La notizia ha fatto ben presto il giro del paese, dove Maria Luisa era molto conosciuta. Assunta in Comune dal 2005 come agente di polizia municipale, si occupava, infatti, del progetto di educazione stradale con le scuole. In questi anni ha accompagnato tantissimi bambini delle ...

