Un Monolite è apparso in Italia, nelle vigne di Sala Monferrato (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Un nuovo Monolite è stato posizionato in Italia, tra le vigne innevate di Sala Monferrato, in provincia di Alessandria ed è apparso la notte di Capodanno. Un nuovo Monolite, è apparso in Italia, nelle vigne di Sala Monferrato, comune del Piemonte in provincia di Alessandria ed è stato posizionato tra la neve durante la notte di Capodanno. Anno nuovo, tormentoni vecchi. Neanche il tempo di dare inizio al 2021 che è stata scritta una pagina inedita della saga iniziata mesi fa e riguardante i misteriosi monoliti apparsi in diverse zone del mondo. L'ultimo "ritrovamento" è avvenuto in Italia, più esattamente a Sala ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Un nuovoè stato posizionato in, tra leinnevate di, in provincia di Alessandria ed èla notte di Capodanno. Un nuovo, èindi, comune del Piemonte in provincia di Alessandria ed è stato posizionato tra la neve durante la notte di Capodanno. Anno nuovo, tormentoni vecchi. Neanche il tempo di dare inizio al 2021 che è stata scritta una pagina inedita della saga iniziata mesi fa e riguardante i misteriosi monoliti apparsi in diverse zone del mondo. L'ultimo "ritrovamento" è avvenuto in, più esattamente a...

Un nuovo monolite è stato posizionato in Italia, tra le vigne innevate di Sala Monferrato, in provincia di Alessandria ed è apparso la notte di Capodanno. Un nuovo monolite, è apparso in Italia, nelle ...

Un nuovo monolite è stato posizionato in Italia, tra le vigne innevate di Sala Monferrato, in provincia di Alessandria ed è apparso la notte di Capodanno. Un nuovo monolite, è apparso in Italia, nelle ...