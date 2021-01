Un dipinto medievale che ossessiona chi lo guarda (Di sabato 2 gennaio 2021) “I demoni di Wakenhyrst” (Neri Pozza, con un’accurata traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi) è uno di quei libri la cui copertina – ipnotica e inquietante – rispecchia il contenuto. Denso di atmosfere tra magico e quotidiano, questo romanzo storico è ambientato in un minuscolo borgo del Suffolk, accanto alla Palude di Guthlaf, dove converge una parte della narrazione. Qui, nel 1913, la sedicenne Maude Stearne assistette a una scena orripilante: suo padre Edmund perse il senno e massacrò una persona con un punteruolo da ghiaccio e un martello da geologo. Per spiegare le origini di questo (e di altri) delitti, la scrittrice Michelle Paver (conosciuta per “Cronache dell’era oscura” e Cronache dell’età del bronzo”) racconta, in terza persona, le vicissitudini di Maude, vera protagonista della storia, della sua famiglia, della servitù e delle persone che gravitavano attorno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) “I demoni di Wakenhyrst” (Neri Pozza, con un’accurata traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi) è uno di quei libri la cui copertina – ipnotica e inquietante – rispecchia il contenuto. Denso di atmosfere tra magico e quotidiano, questo romanzo storico è ambientato in un minuscolo borgo del Suffolk, accanto alla Palude di Guthlaf, dove converge una parte della narrazione. Qui, nel 1913, la sedicenne Maude Stearne assistette a una scena orripilante: suo padre Edmund perse il senno e massacrò una persona con un punteruolo da ghiaccio e un martello da geologo. Per spiegare le origini di questo (e di altri) delitti, la scrittrice Michelle Paver (conosciuta per “Cronache dell’era oscura” e Cronache dell’età del bronzo”) racconta, in terza persona, le vicissitudini di Maude, vera protagonista della storia, della sua famiglia, della servitù e delle persone che gravitavano attorno ...

“I demoni di Wakenhyrst” (Neri Pozza) è uno di quei libri la cui copertina – ipnotica e inquietante – rispecchia il contenuto ...

Opera salvata in ricordo di Gabriele

Nessun fiore, ma un’offerta libera per poter restaurare uno dei dipinti della chiesa di Cibottola. Nel giorno di lutto e dolore per l’addio al 44enne Gabriele Marsili, morto a seguito di un’esplosione ...

