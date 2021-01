Un Capodanno da Favola il film su Rai 2 sabato 2 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) alle 14, la trama Un Capodanno da Favola è la commedia romantica a sfondo natalizio in onda su Rai 2 alle 14 di sabato 2 gennaio per un pomeriggio in compagnia di un amore da Favola. Diretto da Monika Mitchell con la durata di 84 minuti, il titolo originale del film è Royal New Year’s Eve ed è un film per la tv di Hallmark Channel non ci sono quindi dati sugli incassi e non è disponibile in streaming altrove se non in live su RaiPlay . Un Capodanno da Favola la trama del film su Rai 2 Scopriamo insieme la trama del film Un matrimonio da Favola in onda sabato pomeriggio 2 gennaio alle 14 su Rai 2, per capire se possa essere la scelta ideale per ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 2 gennaio 2021) alle 14, la trama Undaè la commedia romantica a sfondo natalizio in onda su Rai 2 alle 14 diper un pomeriggio in compagnia di un amore da. Diretto da Monika Mitchell con la durata di 84 minuti, il titolo originale delè Royal New Year’s Eve ed è unper la tv di Hallmark Channel non ci sono quindi dati sugli incassi e non è disponibile in streaming altrove se non in live su RaiPlay . Undala trama delsu Rai 2 Scopriamo insieme la trama delUn matrimonio dain ondapomeriggio 2alle 14 su Rai 2, per capire se possa essere la scelta ideale per ...

