Ucciso nella Bergamasca ex segretario provinciale della Lega

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 gennaio 2021) Franco Colleoni, 68 anni, exa Bergamo, è stato trovato morto a Brembo di Dalmine con gravi ferite alla testa, nel cortilesua abitazione, non lontano da un ristorante di sua proprietà. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Bergamo e Treviglio, per ricostruire la dinamica di quello che a tutti gli effetti appare un omicidio. Gli inquirenti stanno ora valutando però tutte le ipotesi. Colleoni è statodel Carroccio fino al 2004, in precedenza aveva svolto un ruolo anche nell'amministrazionedi Bergamo.