Tv: ascolti, Bolle con 'Danza con me' vince la prima serata col 17% di share (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Roberto Bolle e il suo 'Danza con Me' su Rai1 vincono a pieno titolo lo scettro della prima serata televisiva italiana di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, conquistando 3 milioni 848mila spettatori e il 17% di share. Secondo posto per Canale5, che con il film 'Un Natale a 5 stelle' ha intrattenuto 2 milioni 871mila spettatori registrando uno share del 12.6%. Terza sul podio della prima serata televisiva dell'anno è Rete4, che ha trasmesso 'Il padrino' totalizzando un ascolto di 1 milione 118mila spettatori e il 6.2% di share. Italia1 proponeva ieri in prima serata 'Point Break – Punto di rottura', che ha tenuto davanti al video 955mila spettatori totalizzando il 4.1% di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Robertoe il suo 'con Me' su Rai1 vincono a pieno titolo lo scettro dellatelevisiva italiana di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, conquistando 3 milioni 848mila spettatori e il 17% di. Secondo posto per Canale5, che con il film 'Un Natale a 5 stelle' ha intrattenuto 2 milioni 871mila spettatori registrando unodel 12.6%. Terza sul podio dellatelevisiva dell'anno è Rete4, che ha trasmesso 'Il padrino' totalizzando un ascolto di 1 milione 118mila spettatori e il 6.2% di. Italia1 proponeva ieri in'Point Break – Punto di rottura', che ha tenuto davanti al video 955mila spettatori totalizzando il 4.1% di ...

