Tu sì que vales, il vincitore Andrea Paris ricorda Veronica Franco: "Era una combattente" Verissimo torna in tv con la prima puntata del 2021 e gli ospiti, come sempre, sono numerosissimi. Fra questi figura anche Andrea Paris, vincitore dell'ultima edizione di Tu sì que vales. Il prestigiatore e mentalista di Foligno racconta a Silvia Toffanin l'emozione dell'inattesa vittoria, dedicata a Veronica Franco: commovente il ricordo della giovane concorrente dello show, morta in ottobre di leucemia. Andrea Paris, vincitore di Tu sì que vales L'ultima edizione di Tu sì que vales si è chiusa nel segno della magia e della prestidigitazione. A trionfare nell'atto finale, infatti, è stato Andrea Paris, di Foligno: il suo numero di magia ha catalizzato l'attenzione ...

