Trump sempre più nell'angolo: respinta causa per costringere Pence a ribaltare voto Usa (Di sabato 2 gennaio 2021) Un altro tentativo di riprendersi la Casa Bianca, ribaltando il voto, andato a vuoto: l'ardito attacco di Trump, si infrange infatti con l'ennesimo verdetto di un giudice federale del Texas che ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Un altro tentativo di riprendersi la Casa Bianca, ribaltando il, andato a vuoto: l'ardito attacco di, si infrange infatti con l'ennesimo verdetto di un giudice federale del Texas che ha ...

