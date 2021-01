Trump, nuova sconfitta: Biden ora può festeggiare? (Di sabato 2 gennaio 2021) Per l’ormai ex Governatore degli Stati Uniti Donald Trump arriva l’ennesima sconfitta, può dormir ora sogni tranquilli Biden? donald Trump (instagram)Non si ferma la vera e propria crociata di Donald Trump contro il governatore Joe Biden in seguito alla vittoria delle elezioni americane da parte del democratico. Ecco quindi che tra un ricorso e l’altro il repubblicano sembra perdere sempre più colpi. Con l’avanzare delle settimane poi, per Biden si fa sempre più concreto il suo ‘sbarco alla guida degli Stati Uniti d’America’. Leggi qui —> Biden attacca Trump: “Non ha rispettato la costituzione” Leggi qui —> Transizione USA: Trump prosegue la sua guerra Nella giornata odierna poi si registra una ... Leggi su kronic (Di sabato 2 gennaio 2021) Per l’ormai ex Governatore degli Stati Uniti Donaldarriva l’ennesima, può dormir ora sogni tranquilli? donald(instagram)Non si ferma la vera e propria crociata di Donaldcontro il governatore Joein seguito alla vittoria delle elezioni americane da parte del democratico. Ecco quindi che tra un ricorso e l’altro il repubblicano sembra perdere sempre più colpi. Con l’avanzare delle settimane poi, persi fa sempre più concreto il suo ‘sbarco alla guida degli Stati Uniti d’America’. Leggi qui —>attacca: “Non ha rispettato la costituzione” Leggi qui —> Transizione USA:prosegue la sua guerra Nella giornata odierna poi si registra una ...

