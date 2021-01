Trump non si smentisce: già definisce 'illegale' il voto in Georgia che si svolgerà il 5 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo le buffonate sulla presidenza, l'estremista di destra ha già deciso che le elezioni in Georgia (dove c'è un governatore repubblicano) sono comunque una truffa. Essendo la conferma dei senatori ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo le buffonate sulla presidenza, l'estremista di destra ha già deciso che le elezioni in(dove c'è un governatore repubblicano) sono comunque una truffa. Essendo la conferma dei senatori ...

