Trump il boia non si ferma | fissata per il 12 gennnaio l' esecuzione di Lisa Montgomery

Trump il boia non ha alcuna intenzione di fermarsi e - per ora - sta respingendo ogni richiesta di commutare le condanne a morte quantomeno in carcere a vita. E tra pochi giorni terminerà la sua ...

Uunica donna a essere condannata a morte negli Stati Uniti dopo Bonnie Brown Heady nel 1953- La corte d'appello ha stabilito la data. Gli avvocati hanno chiesto a Trump di tramutare la condanna in erg ...

Focolaio Covid nel penitenziario federale: chiesto a Trump di sospendere le condanne a morte

Sarebbero almeno 14 su circa 50 i detenuti contagiati che si trovano nel braccio della morte del carcere. Tra loro due che dovrebbero essere uccisi a gennaio ...

