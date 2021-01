Trovato morto nel cortile della sua abitazione l'ex segretario provinciale della Lega a Bergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesca Galici Franco Colleoni è stato Trovato morto nella sua abitazione di Bergamo: aveva il cranio sfondato. È stato segretario della Lega a Bergamo dal 1999 al 2004 Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega a Bergamo, è stato Trovato morto nel cortile della sua abitazione di Dalmine, in provincia di Bergamo. L'hanno rinvenuto alle 11.30 di questa mattina riverso e con il cranio sfondato e sul caso stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesca Galici Franco Colleoni è statonella suadi: aveva il cranio sfondato. È statodal 1999 al 2004 Franco Colleoni, ex, è statonelsuadi Dalmine, in provincia di. L'hanno rinvenuto alle 11.30 di questa mattina riverso e con il cranio sfondato e sul caso stanno ora indagando i carabinieriCompagnia di ...

