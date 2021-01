"Troppi contagi, non riaprire le scuole". Intervista a Francesco Vaia (Di sabato 2 gennaio 2021) “L’Italia deve migliorare nel ritmo delle vaccinazioni, ma la lentezza di questo inizio è comprensibile e certamente recuperabile”. “L’aumento dei contagi di questi giorni non è figlio di Natale e Capodanno, ma dei giorni attorno al 20 dicembre”, il periodo dello shopping, prima che il governo varasse il decreto Natale. Per questo è bene “posticipare l’apertura delle scuole superiori almeno fino alla metà di gennaio”, quando i numeri ci diranno se le zone rosse e arancioni hanno funzionato nel rallentare la curva. Così Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, commenta le preoccupazioni sul lento avvio della campagna vaccinale e il dibattito in corso sul post Epifania. “La Befana – osserva - non porterà via sia le feste sia il virus. Diamoci una settimana di tempo in più”. La partenza della campagna ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) “L’Italia deve migliorare nel ritmo delle vaccinazioni, ma la lentezza di questo inizio è comprensibile e certamente recuperabile”. “L’aumento deidi questi giorni non è figlio di Natale e Capodanno, ma dei giorni attorno al 20 dicembre”, il periodo dello shopping, prima che il governo varasse il decreto Natale. Per questo è bene “posticipare l’apertura dellesuperiori almeno fino alla metà di gennaio”, quando i numeri ci diranno se le zone rosse e arancioni hanno funzionato nel rallentare la curva. Così, direttore sanitario dello Spallanzani, commenta le preoccupazioni sul lento avvio della campagna vaccinale e il dibattito in corso sul post Epifania. “La Befana – osserva - non porterà via sia le feste sia il virus. Diamoci una settimana di tempo in più”. La partenza della campagna ...

HuffPostItalia : 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia - john33854028 : 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia (di G. Belardelli) - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia - 4YMag : RT @HuffPostItalia: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Scuola, Alessio D'Amato: «Il governo non riapra le aule, troppi contagi» Il Messaggero Covid: Pedica (Pd), se contagi salgono Lazio sia zona rossa

"L'indice di positività al Covid-19 sale al 17,6 per cento e con questo dato in crescita concordo con l'assessore regionale del Lazio ...

"Troppi contagi, non riaprire le scuole". Intervista a Francesco Vaia

Il direttore sanitario dello Spallanzani: "La lentezza nei vaccini è comprensibile, resto ottimista. L'azzardo del Regno Unito è spregiudicato" ...

"L'indice di positività al Covid-19 sale al 17,6 per cento e con questo dato in crescita concordo con l'assessore regionale del Lazio ...Il direttore sanitario dello Spallanzani: "La lentezza nei vaccini è comprensibile, resto ottimista. L'azzardo del Regno Unito è spregiudicato" ...