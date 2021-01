Trippier | la Fifa sospende temporaneamente la squalifica | il giocatore torna disponibile

Leggi su alfredopedulla

Ladi Kieran, terzino destro dell'Atletico Madrid, è statasospesa dalla. Il calciatore era stato sanzionato dalla Federazione inglese per dieci settimane e multato per 78.000 euro perché coinvolto in un caso di scommesse sportive. Ilavrebbe tratto benefici da alcune scommesse legate al suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid nel luglio 2019. Laha concesso la sospensione cautelare della sanzione. Il calciatore, a cui era vietato anche allenarsi, tuttavia non ha viaggiato con la squadra a Vitoria per la gara contro l'Alaves.