Tragico incidente a Roma | morto il noto avvocato Alessandro Maria Vettese

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tragedia adove unha perso la vita in seguito ad un bruttostradale avvenuto la sera del 29 dicembre. L’48enneera originario di Cassino, in provincia di Frosinone, ma lavorava in unstudio legale della Capitale. L’La sera del 29 dicembre, intorno alle 23.50, l’ha avuto un bruttomentre era alla guida del suo scooter Piaggio su via Petroselli, all’altezza di piazza Venezia. Per cause ancora imprecisate, il 48enne ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro dei parapedonali presenti ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del I gruppo Trevi e ...